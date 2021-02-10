В Роспотребнадзоре разработали высокоточный экспресс-тест на COVID-19

Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19, который снижает общее время тестирования в три-четыре раза.
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«Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в три-четыре раза», — говорится в сообщении. В сравнении с обычной ПРЦ теперь общее время тестирования составит час-полтора вместо четырех-пяти часов.
Все компоненты для нового теста производятся на базе НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, что позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны.
Диагностический набор прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям.
Экспресс-тест получил регистрационное удостоверение 3 февраля.