В Роспотребнадзоре разработали высокоточный экспресс-тест на COVID-19

В сравнении с обычной ПРЦ теперь общее время тестирования составит час-полтора вместо четырех-пяти часов. Диагностический набор прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям.

Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19, который снижает общее время тестирования в три-четыре раза.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в три-четыре раза», — говорится в сообщении. В сравнении с обычной ПРЦ теперь общее время тестирования составит час-полтора вместо четырех-пяти часов.

Все компоненты для нового теста производятся на базе НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, что позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны.

Диагностический набор прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям.

Экспресс-тест получил регистрационное удостоверение 3 февраля.