В Касимовском районе на ярмарке продавали филе рыбы без документов

Проверяющие нашли филе судака без ветеринарных сопроводительных документов, которые доказывают безопасность продукции. На продавца завели дело по части 1 статьи 10.8 КоАП. Ему выдали предписание об утилизации рыбы.

В Касимовском районе на ярмарке продавали филе рыбы без документов. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Проверяющие нашли филе судака без ветеринарных сопроводительных документов, которые доказывают безопасность продукции. На продавца завели дело по части 1 статьи 10.8 КоАП. Ему выдали предписание об утилизации рыбы.