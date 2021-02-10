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В Касимовском районе на ярмарке продавали филе рыбы без документов
Проверяющие нашли филе судака без ветеринарных сопроводительных документов, которые доказывают безопасность продукции. На продавца завели дело по части 1 статьи 10.8 КоАП. Ему выдали предписание об утилизации рыбы.

В Касимовском районе на ярмарке продавали филе рыбы без документов. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Проверяющие нашли филе судака без ветеринарных сопроводительных документов, которые доказывают безопасность продукции. На продавца завели дело по части 1 статьи 10.8 КоАП. Ему выдали предписание об утилизации рыбы.