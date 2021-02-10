В Канищеве задержали мужчину с амфетамином

На улице Новой автопатруль заметил мужчину с признаками опьянения. Полицейские остановили его и досмотрели на «предмет возможного наличия колюще-режущих предметов». В одежде мужчины они обнаружили замотанный изолентой сверток.

В Канищеве задержали мужчину с амфетамином. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

На улице Новой автопатруль заметил мужчину с признаками опьянения. Полицейские остановили его и досмотрели на «предмет возможного наличия колюще-режущих предметов». В одежде мужчины они обнаружили замотанный изолентой сверток. Экспертиза показала, что это амфетамин. Масса психотропного вещества составила около одного грамма.

Задержанные признался, что приобрел запрещенное вещество через закладку.

На рязанца завели дело по части 1 статьи УК («Незаконное приобретение наркотических средств или психотропных веществ в значительном размере»).