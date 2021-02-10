В Ермишинском районе депутат покинула пост из-за конфликта интересов

В 2020 году прокуратура Ермишинского района выявила конфликт интересов у члена Совета депутатов Азеевского сельского поселения. В установленном порядке она об этом не сообщила и мер по предотвращению или урегулированию не приняла, говорится в сообщении.

В 2020 году прокуратура Ермишинского района выявила конфликт интересов у члена Совета депутатов Азеевского сельского поселения. В установленном порядке она об этом не сообщила и мер по предотвращению или урегулированию не приняла, говорится в сообщении.

Прокуратура поставила вопрос о прекращении полномочий депутата, Советом решил не привлекать ее к ответственности. Спустя две недели депутат ушла в отставку.

Однако прокуратура потребовала отменить решение совета об увольнении по собственному желанию и прекратить полномочия депутата в связи с утратой доверия. Суд полностью удовлетворил иск, решение вступило в законную силу.