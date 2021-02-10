В четверг на пяти рязанских улицах отключат воду
Рабочие будут ремонтировать водопровод с 9:00 до 17:00. Об этом сообщил сайт мэрии.
В четверг, 11 февраля, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом
Рабочие будут ремонтировать водопровод с 9:00 до 17:00. В это время воды не будет по адресам:
- улица Мервинская, дома №№2-б, 7, 10, 10-а,
- 1-й Мервинский проезд — частный сектор,
- 2-й Мервинский проезд, дома №№4, 6 (частный сектор),
- Московское шоссе, дома №№29, 31,
- улица Вишневая, дома №№1/3, 2, 3-а — 11 (частный сектор).