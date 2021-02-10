В четверг на пяти рязанских улицах отключат воду

Рабочие будут ремонтировать водопровод с 9:00 до 17:00. Об этом сообщил сайт мэрии.

В четверг, 11 февраля, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Рабочие будут ремонтировать водопровод с 9:00 до 17:00. В это время воды не будет по адресам: