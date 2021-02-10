Ухоловцам с детьми пришлось бежать на балконы из-за горящей в доме коляски

Во время происшествия жителям третьего и четвертого этажей пришлось спасаться от едкого дыма на балконах. Вместе со взрослыми в зоне риска оказались семеро детей в возрасте от 11 месяцев до 15 лет.

Вечером во вторник, 9 февраля, в Ухолове произошел пожар. Об этом пишет издательство « Пресса ».

В доме, который построили по программе переселения из ветхого жилья, сгорела коляска, оставленная в подъезде. Пожарным удалось не допустить распространения огня.

Во время происшествия жителям третьего и четвертого этажей пришлось спасаться от едкого дыма на балконах. Вместе со взрослыми в зоне риска оказались семеро детей в возрасте от 11 месяцев до 15 лет.

Причину возгорания устанавливают. «Не исключено, что коляску кто-то поджег, или она загорелась от небрежно брошенного окурка.

Это уже второй случай возгорания в этом же подъезде и на этом же этаже», — говорится в сообщении.