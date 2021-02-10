Стартовал прием заявок на получение социального статуса предприятия
Стартовал прием заявок на получение статуса социального предприятия, который дает право на господдержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».
Стартовал прием заявок на получение статуса социального предприятия, который дает право на господдержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».
Чтобы получить статус социального предприятия, бизнес должен соответствовать любому из перечисленных критериев:
- обеспечивать занятость социально уязвимых категорий граждан;
- реализовывать продукт, который производят социально уязвимые категории граждан;
- производить товары или услуги для граждан из этих категорий;
- осуществлять деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества.
Прием заявок проходит с 9 февраля до 30 апреля 2021 года.
Перечень документов для получение статуса можно посмотреть