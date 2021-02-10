Стартовал прием заявок на получение социального статуса предприятия

Стартовал прием заявок на получение статуса социального предприятия, который дает право на господдержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Стартовал прием заявок на получение статуса социального предприятия, который дает право на господдержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Чтобы получить статус социального предприятия, бизнес должен соответствовать любому из перечисленных критериев:

обеспечивать занятость социально уязвимых категорий граждан;

реализовывать продукт, который производят социально уязвимые категории граждан;

производить товары или услуги для граждан из этих категорий;

осуществлять деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества.

Прием заявок проходит с 9 февраля до 30 апреля 2021 года.