Рязанские полицейские задержали двух алиментщиков
Одного мужчину нашли в Рязани. Это 39-летний гражданин одной из стран Средней Азии. На родине его привлекают к ответственности за неуплату алиментов.
Рязанские полицейские задержали двух алиментщиков. Об этом в среду, 10 февраля,
Одного мужчину нашли в Рязани. Это 39-летний гражданин одной из стран Средней Азии. На родине его привлекают к ответственности за неуплату алиментов.
Второго мужчину задержали в Сасове. 45-летний местный житель скрывался от региональных органов исполнения наказания. Его осудили за уклонение от уплаты алиментов (часть 1 статьи 157 УК).
Задержанных передали инициаторам розыска.