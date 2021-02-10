Рязанские полицейские задержали двух алиментщиков

Одного мужчину нашли в Рязани. Это 39-летний гражданин одной из стран Средней Азии. На родине его привлекают к ответственности за неуплату алиментов.

Рязанские полицейские задержали двух алиментщиков. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Одного мужчину нашли в Рязани. Это 39-летний гражданин одной из стран Средней Азии. На родине его привлекают к ответственности за неуплату алиментов.

Второго мужчину задержали в Сасове. 45-летний местный житель скрывался от региональных органов исполнения наказания. Его осудили за уклонение от уплаты алиментов (часть 1 статьи 157 УК).

Задержанных передали инициаторам розыска.