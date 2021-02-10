\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
-14°
Чтв, 11
-14°
Птн, 12
-11°
ЦБ USD 73.85 -0.27 11/02
ЦБ EUR 89.57 0.04 11/02
Нал. USD 73.55 / 75.64 13:19
Нал. EUR 89.2 / 89.8 13:19
Новости
Коронавирус
Публикации
ФК «Рязань»: чем живет клуб
История рязанского футбольного клуба. Как сейчас живет ...
3 часа назад
524
Обзор 17-го тура НХЛ в первой группе «40+»
Первая победа «Державы», «Здоровье» переигрывает «Сокол...
Вчера 16:21
2 582
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь. В Шиловском районе дом кирпичн...
В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница Шиловского р...
7 февраля 17:07
8 367
Мэрия вновь предложила рязанке на костылях квартиру, которая ей не под...
В начале февраля инвалид Галина Крючкова рассказала жур...
6 февраля 16:57
10 520
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанка на «Ниссане» протаранила «Митсубиши»
Вечером во вторник, 9 февраля, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вечером во вторник, 9 февраля, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 19:00 49-летняя рязанка на Nissan Terrano врезалась в Mitsubishi Outlander, ехавший в попутном направлении. За рулем Mitsubishi была 43-летняя рязанка без «прав», она получила травмы.