Рязанка на «Ниссане» протаранила «Митсубиши»

Вечером во вторник, 9 февраля, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вечером во вторник, 9 февраля, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 19:00 49-летняя рязанка на Nissan Terrano врезалась в Mitsubishi Outlander, ехавший в попутном направлении. За рулем Mitsubishi была 43-летняя рязанка без «прав», она получила травмы.