Рязанец едва не зарезал любовницу

37-летняя женщина и ее 49-летний сожитель пили спиртное. Во время застолья любовник высказал рязанке, что та грубо общается с ним. Пара начала ссориться, горожанка оскорбила оппонента.

Рязанец едва не зарезал любовницу. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

37-летняя женщина и ее 49-летний сожитель пили спиртное. Во время застолья любовник высказал рязанке, что та грубо общается с ним. Пара начала ссориться, горожанка оскорбила оппонента.

«Мужчина ранее был судим за убийство, поэтому он сказал, что терпеть такое поведение сожительницы не намерен и пригрозил женщине расправой, а для убедительности схватил нож», — рассказали в полиции.

Потерпевшая смогла выбежать из квартиры и попросила помощи у соседей, те вызвали полицию.

На рязанца завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.