Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовании

Согласно новым санитарным нормам, ученики в школах могут учиться при помощи планшетов, ноутбуков, компьютеров или интерактивных досок, передает РИА Новости. Отмечается, что школьникам разрешено носить с собой телефоны для связи с родителями.

Роспотребнадзор запретил использовать личные смартфоны в образовании. Согласно новым санитарным нормам, ученики в школах могут учиться при помощи планшетов, ноутбуков, компьютеров или интерактивных досок, передает РИА Новости.

Отмечается, что школьникам разрешено носить с собой телефоны для связи с родителями.

Ранее директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма обратил внимание общественности, что до 80% детей пользуются смартфонами для обучения. Это вредно из-за небольшого экрана гаджета. По мнению специалиста, дисплей должен быть не менее 12 дюймов.