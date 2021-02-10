Пропавшие на перевале Дятлова туристы найдены

Сейчас они находятся в аэропорту и готовятся к вылету в Москву. Туристы не были официально зарегистрированы у спасателей.

Группа туристов из Москвы, потерявшаяся в районе перевале Дятлова, найдена.

URA.RU со ссылкой на МЧС сообщил, что туристы не были официально зарегистрированы у спасателей. Сейчас они находятся в аэропорту и готовятся к вылету в Москву.

В ведомстве уточнили, что предстоит разобраться, почему туристическая группа не встала на контроль у спасателей.

Напомним, москвичи приехали на перевал, чтобы почтить память тургруппы, погибшей в феврале 1959 года. Утром в среду, 10 февраля, туристическая группа перестала выходить на связь.