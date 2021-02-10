Прокуратура заставила региональный минтранс починить дорогу в Клепиковском районе

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, ее сотрудники установили, что участок дороги от села Бусаево до поселка Голованово не пригоден для езды.

Прокуратура заставила региональный минтранс починить дорогу в Клепиковском районе. Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, ее сотрудники установили, что участок дороги от села Бусаево до поселка Голованово не пригоден для езды.

При этом дорога — единственный ближайший подъезд к поселку. «При возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций в поселке, в том числе пожара (поселок окружен лесом), исключается транспортная доступность аварийно-спасательных служб», — говорится на сайте.

Прокуратура Клепиковского района через райсуд обратилась к министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области и ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области». Она потребовала отремонтировать участок. Исковое заявление удовлетворено.