Прокуратура: Школьники Новомичуринска могли пострадать из-за плохой уборки льда
Оказалось, что дорожки, которые ведут в школы, детсады и площадки рядом с образовательными учреждениями плохо расчищены, на некоторых участках есть лед. Пресс-служба прокуратуры уточняет, что школьники, их родители и сотрудники учреждений могли получить травмы.
Прокуратура Пронского района нашла нарушения в уборке пришкольных участков зимой в Новомичуринске.
Оказалось, что дорожки, которые ведут в школы, детсады и площадки рядом с образовательными учреждениями плохо расчищены, на некоторых участках есть лед. Пресс-служба прокуратуры уточняет, что школьники, их родители и сотрудники учреждений могли получить травмы.
В результате прокуратура района внесла представления в адрес руководителей двух школ и двух детских садов.