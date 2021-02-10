Прокуратура: Школьники Новомичуринска могли пострадать из-за плохой уборки льда

Оказалось, что дорожки, которые ведут в школы, детсады и площадки рядом с образовательными учреждениями плохо расчищены, на некоторых участках есть лед. Пресс-служба прокуратуры уточняет, что школьники, их родители и сотрудники учреждений могли получить травмы.

Прокуратура Пронского района нашла нарушения в уборке пришкольных участков зимой в Новомичуринске.

Оказалось, что дорожки, которые ведут в школы, детсады и площадки рядом с образовательными учреждениями плохо расчищены, на некоторых участках есть лед. Пресс-служба прокуратуры уточняет, что школьники, их родители и сотрудники учреждений могли получить травмы.

В результате прокуратура района внесла представления в адрес руководителей двух школ и двух детских садов.