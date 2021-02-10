На рязанском НПП «АЛЕКСАНДР» появится помещение для молитвы

Рязанское научно-производственное предприятие «АЛЕКСАНДР» продолжит сотрудничество с приходом храма святого благоверного князя Александра Невского. Об этом договорились на встрече руководства предприятия с управляющим Рязанской епархией — митрополитом Рязанским и Михайловским Марком.

Рязанское научно-производственное предприятие «АЛЕКСАНДР» продолжит сотрудничество с приходом храма святого благоверного князя Александра Невского. Об этом договорились на встрече руководства предприятия с управляющим Рязанской епархией — митрополитом Рязанским и Михайловским Марком.

Взаимодействие предприятия с РПЦ началось в прошлом году с окормления священнослужителями храма Александра Невского сотрудников предприятия. НПП «АЛЕКСАНДР» — российский лидер в области оптико-электронных технологий и инноваций, специализирующееся на гражданских и оборонных рынках. Компания производит сверхточные оптические и механические детали, интегрирует оптику с электроникой, получает готовые изделия и системы.

«Мы считаем святого благоверного князя Александра Невского духовным покровителем нашего предприятия. Духовность, державность, патриотизм — эти качества великого князя — основа и философия деятельности нашего научно-производственного предприятия», — рассказал директор НПП «АЛЕКСАНДР» Сергей Семенов.

Помимо духовно-просветительских бесед священников с сотрудниками предприятия (штат компании насчитывает свыше 500 человек) организовано привлечение учеников воскресной школы при храме Александра Невского, а также православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского к рабочему процессу предприятия, их обучение, в том числе целевое, прохождение практики с последующим трудоустройством на НПП «АЛЕКСАНДР».

В ближайшее время будет подписано соглашение о совместном сотрудничество с Рязанской епархией. В рамках него на предприятии оборудуют специальное помещение для молитвы, продолжатся экскурсии на производство учеников воскресной школы, для них будут разработаны индивидуальные учебно-ознакомительных планы. Кроме того, запланировано освящение закладки первого камня в корпус нового здания предприятия, где будет производится вакуумное напыление.