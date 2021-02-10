Михайловца наказали за взятку автоинспектору

Инцидент произошел в августе 2020 года. На посту «Михайловский» инспектор ДПС остановил «ГАЗель». При проверке документов оказалось, что у водителя не было «прав».

Жителя Михайловского района наказали за взятку, которую он предложил автоинспектору. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе 2020 года. На посту «Михайловский» инспектор ДПС остановил «ГАЗель». При проверке документов оказалось, что у водителя не было «прав».

Ехавший пассажиром михайловец сел в машину ГИБДД и предложил «договориться», оставив в салоне деньги. Однако автоинспектор отказался от взятки, в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК.

Суд прекратил дело и назначил мужчине штраф в размере восьми тысяч рублей, на его оплату дали два месяца.