Мэрия назвала улицы, которые уберут ночью от снега

К работам привлекут четыре подрядные организации, которые помогают сгребать снег и вывозить его на полигон. На подметание и обработку улиц планируется направить 24 комбинированных дорожных машины, они будут работать во всех районах города

Мэрия назвала улицы и участки дорог, которые планирует убрать в ночь с 10 на 11 февраля. По информации пресс-службы горадминистрации, техника выйдет на улицы

Дзержинского,

Соборную,

Великанова,

Народный бульвар (от Московского шоссе до улицы Великанова),

Кудрявцева (от улицы Маяковского до улицы Горького),

Грибоедова (от улицы Кремлевский Вал до улицы Грибоедова в районе Мясокомбината),

участок дороги от Кремлевского Вала до Соборной площади,

Первомайский проспект,

площадь Ленина.

К работам привлекут четыре подрядные организации, которые помогают сгребать снег и вывозить его на полигон.

На подметание и обработку улиц планируется направить 24 комбинированных дорожных машины, они будут работать во всех районах города.

В мэрии также напомнили, что на убираемых улицах размещены информационные таблички с просьбой к владельцам автомобилей не парковать личный транспорт, так как машины мешают проезду спецтехники.

Ночью запланированы работы по грейдированию в частном секторе и на второстепенных дорогах.