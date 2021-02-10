Мэрия назвала улицы, которые уберут ночью от снега

Мэрия назвала улицы и участки дорог, которые планирует убрать в ночь с 10 на 11 февраля. По информации пресс-службы горадминистрации, техника выйдет на улицы
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Дзержинского,
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Соборную,
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Великанова,
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Народный бульвар (от Московского шоссе до улицы Великанова),
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Кудрявцева (от улицы Маяковского до улицы Горького),
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Грибоедова (от улицы Кремлевский Вал до улицы Грибоедова в районе Мясокомбината),
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участок дороги от Кремлевского Вала до Соборной площади,
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Первомайский проспект,
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площадь Ленина.
К работам привлекут четыре подрядные организации, которые помогают сгребать снег и вывозить его на полигон.
На подметание и обработку улиц планируется направить 24 комбинированных дорожных машины, они будут работать во всех районах города.
В мэрии также напомнили, что на убираемых улицах размещены информационные таблички с просьбой к владельцам автомобилей не парковать личный транспорт, так как машины мешают проезду спецтехники.
Ночью запланированы работы по грейдированию в частном секторе и на второстепенных дорогах.