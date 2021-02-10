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Мэрия назвала улицы, которые уберут ночью от снега
К работам привлекут четыре подрядные организации, которые помогают сгребать снег и вывозить его на полигон. На подметание и обработку улиц планируется направить 24 комбинированных дорожных машины, они будут работать во всех районах города

Мэрия назвала улицы и участки дорог, которые планирует убрать в ночь с 10 на 11 февраля. По информации пресс-службы горадминистрации, техника выйдет на улицы

  • Дзержинского,

  • Соборную,

  • Великанова,

  • Народный бульвар (от Московского шоссе до улицы Великанова),

  • Кудрявцева (от улицы Маяковского до улицы Горького),

  • Грибоедова (от улицы Кремлевский Вал до улицы Грибоедова в районе Мясокомбината),

  • участок дороги от Кремлевского Вала до Соборной площади,

  • Первомайский проспект,

  • площадь Ленина.

К работам привлекут четыре подрядные организации, которые помогают сгребать снег и вывозить его на полигон.

На подметание и обработку улиц планируется направить 24 комбинированных дорожных машины, они будут работать во всех районах города.

В мэрии также напомнили, что на убираемых улицах размещены информационные таблички с просьбой к владельцам автомобилей не парковать личный транспорт, так как машины мешают проезду спецтехники.

Ночью запланированы работы по грейдированию в частном секторе и на второстепенных дорогах.