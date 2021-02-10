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Из-за долгов за газ у рязанки арестовали «Сузуки»
Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» провели совместный рейд с приставами. Они арестовали Suzuki Grand Vitara 2012 года выпуска, принадлежащий рязанке, которая не платила за газ с июля 2015 года. Сумма долга составила почти 92,5 тысячи рублей.

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» провели совместный рейд с приставами. Они арестовали Suzuki Grand Vitara 2012 года выпуска, принадлежащий рязанке, которая не платила за газ с июля 2015 года. Сумма долга составила почти 92,5 тысячи рублей.

Теперь у женщины есть 10 дней, чтобы погасить задолженность перед «Газпром межрегионгаз Рязань». В противном случае имущество продадут в счет погашения долга.

«С 1 января 2021 года закончилось действие моратория на взыскание штрафов и отключение от системы газоснабжения абонентов, не оплачивающих ресурс своевременно и в полном объеме. В соответствии с действующим законодательством, поставщик газа возобновляет работу по взысканию задолженности. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем нашим абонентам не копить долги, а имеющиеся оплатить», — отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов.