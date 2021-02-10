Фото: перед рязанской поликлиникой в мороз собралась очередь
В комментариях рязанцы жалуются, что у них возникают сложности с дистанционной записью на прием.
В среду, 10 февраля, в одной из рязанских групп во «ВКонтакте» опубликовали фотографию очереди перед поликлиникой №6 на улице Гагарина.
«Медперсонал в регистратуре сидит, но дверь закрыта на замок. Время работы поликлиники с 7:30. И это в мороз — 15», — прокомментировала снимок его автор
Она отметила, что фото сделано в 7:35.
В комментариях рязанцы жалуются, что у них возникают сложности с дистанционной записью на прием.