Фото: перед рязанской поликлиникой в мороз собралась очередь

В комментариях рязанцы жалуются, что у них возникают сложности с дистанционной записью на прием.

В среду, 10 февраля, в одной из рязанских групп во «ВКонтакте» опубликовали фотографию очереди перед поликлиникой №6 на улице Гагарина.

«Медперсонал в регистратуре сидит, но дверь закрыта на замок. Время работы поликлиники с 7:30. И это в мороз — 15», — прокомментировала снимок его автор Ольга Любавская .

Она отметила, что фото сделано в 7:35.

В комментариях рязанцы жалуются, что у них возникают сложности с дистанционной записью на прием.