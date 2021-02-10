Эксперты прогнозируют рост цен на электронику

Рост цен на электронику возможен еще на 25% в зависимости от категории. Больше всего вырастут в цене ноутбуки — до 40-50%.

Рост цен на электронику возможен еще на 25% в зависимости от категории. Больше всего вырастут в цене ноутбуки — до 40-50%. Об этом пишет газета « Известия » со ссылкой на источники в компаниях-дистрибьютерах.

С начала 2021 года смартфоны, компьютеры и наушники в России подорожали на 5-20%. Основная причина подорожания техники — дефицит компонентов (матриц, памяти, экранов, видеокарт). 80% этих деталей делают в Китае. Производство там сократили еще в первую волну коронавируса, а сейчас и вовсе остановили из-за китайского Нового года.

Так же в росте цен виноваты проблемы с логистикой и антикитайские санкции США.

Эксперты считают, что большая часть поставок электроники поступит в Россию только в марте-мае.