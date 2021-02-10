Дом в Скопине строили с нарушениями
Дом на улице Пирогова в Скопине строили с нарушениями. По итогу проверки подрядчик нарушения устранил.
Дом на улице Пирогова в Скопине строили с нарушениями. Это показала проверка межрайонной
Подрядчик ООО «Домостроительная компания «РУСЬ» должен завершить работы до 31 августа 2021 года, сейчас объект на первом этапе строительства.
Специалисты прокуратуры и госинспекции строительного надзора области выяснили, что подрядчик не установил временное ограждение лестниц и площадок, не представил схемы кирпичной кладки внутренних и наружных стен, а также исполнительную документацию выше отметки 4-го этажа. Кроме того, были нарушения в оформлении документов по контролю выполнения строительных работ.
В адрес директора ООО «Домостроительная компания «Русь» внесли представление, его удовлетворили. Нарушения устранили.