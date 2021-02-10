Дом в Скопине строили с нарушениями

Дом на улице Пирогова в Скопине строили с нарушениями. По итогу проверки подрядчик нарушения устранил.

Дом на улице Пирогова в Скопине строили с нарушениями. Это показала проверка межрайонной прокуратуры .

Подрядчик ООО «Домостроительная компания «РУСЬ» должен завершить работы до 31 августа 2021 года, сейчас объект на первом этапе строительства.

Специалисты прокуратуры и госинспекции строительного надзора области выяснили, что подрядчик не установил временное ограждение лестниц и площадок, не представил схемы кирпичной кладки внутренних и наружных стен, а также исполнительную документацию выше отметки 4-го этажа. Кроме того, были нарушения в оформлении документов по контролю выполнения строительных работ.

В адрес директора ООО «Домостроительная компания «Русь» внесли представление, его удовлетворили. Нарушения устранили.