\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
-14°
Чтв, 11
-14°
Птн, 12
-14°
ЦБ USD 73.85 -0.27 11/02
ЦБ EUR 89.57 0.04 11/02
Нал. USD 73.5 / 75 18:37
Нал. EUR 89.3 / 89.89 17:33
Новости
Коронавирус
Публикации
Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне»,...
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадц...
6 часов назад
1 477
ФК «Рязань»: чем живет клуб
История рязанского футбольного клуба. Как сейчас живет ...
9 часов назад
1 278
Обзор 17-го тура НХЛ в первой группе «40+»
Первая победа «Державы», «Здоровье» переигрывает «Сокол...
Вчера 16:21
3 200
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь. В Шиловском районе дом кирпичн...
В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница Шиловского р...
7 февраля 17:07
8 973
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Директора рязанской фирмы уличили в невыплате зарплаты сотрудникам
По данным следствия, с февраля по сентябрь 2020 года директор предприятия, работающего в сфере общепита, не выплатил зарплату двум работникам. Долг превысил 200 тысяч рублей.

Директора рязанской фирмы уличили в невыплате зарплаты сотрудникам. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил сайт регионального следкома.

По данным следствия, с февраля по сентябрь 2020 года директор предприятия, работающего в сфере общепита, не выплатил зарплату двум работникам. Долг превысил 200 тысяч рублей.

«При этом, подозреваемый располагал финансовыми ресурсами и реальной возможностью для погашения указанной задолженности перед работниками организации», — отметили следователи.

На главу организации завели дело по части 2 статьи 145.1 УК.