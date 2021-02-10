Директора рязанской фирмы уличили в невыплате зарплаты сотрудникам

По данным следствия, с февраля по сентябрь 2020 года директор предприятия, работающего в сфере общепита, не выплатил зарплату двум работникам. Долг превысил 200 тысяч рублей.

Директора рязанской фирмы уличили в невыплате зарплаты сотрудникам. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил сайт регионального следкома.

По данным следствия, с февраля по сентябрь 2020 года директор предприятия, работающего в сфере общепита, не выплатил зарплату двум работникам. Долг превысил 200 тысяч рублей.

«При этом, подозреваемый располагал финансовыми ресурсами и реальной возможностью для погашения указанной задолженности перед работниками организации», — отметили следователи.

На главу организации завели дело по части 2 статьи 145.1 УК.