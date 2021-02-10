Девятерых рязанцев наказали за отказ от техобслуживания газового оборудования

Ежегодное проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования является обязательным требованием закона, подчеркнули в пресс-службе АО «Рязаньгоргаз».

С начала 2021 года девятерых собственников квартир в Рязани наказали за то, что они не пустили специалистов для технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования. Протоколы составили по материалам, направленным АО «Рязаньгоргаз» в государственную жилищную инспекцию региона.

В компании напомнили, что часть 3 статьи 9.23 КоАП «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» предусматривает административную ответственность для нарушителей и наказание в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей.

Ежегодное проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования является обязательным требованием закона, подчеркнули в пресс-службе.

«АО „Рязаньгоргаз“ предпринимает все предусмотренные законом меры для обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования. Но в условиях, когда собственники жилья не исполняют свои обязательства, выполнение этой задачи возможно только совместно с управляющими организациями, городской администрацией и жилищной инспекций», — отметил заместитель гендиректора, главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.