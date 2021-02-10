Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне», дефиците лекарств и врачебном юморе

Перед тем, как занять высокую должность, он более двадцати лет посвятил борьбе за человеческие жизни. В начале нулевых работал в легендарном Склифе, а в 2017 году возглавил один из крупнейших травмцентров региона. В самый разгар пандемии коронавируса стал руководить коллективом в две тысячи человек, при этом неся персональную ответственность за то, что происходит сразу в четырех лечебных учреждениях. Сегодняшний собеседник РЗН. инфо — главный врач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин.

Перед тем, как занять высокую должность, он более двадцати лет посвятил борьбе за человеческие жизни. В начале нулевых работал в легендарном Склифе, а в 2017 году возглавил один из крупнейших травмцентров региона. В самый разгар пандемии коронавируса стал руководить коллективом в две тысячи человек, при этом неся персональную ответственность за то, что происходит сразу в четырех лечебных учреждениях.

Сегодняшний собеседник РЗН. инфо — главный врач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин. Интервью с ним можно прочитать в нашем разделе «Публикации».