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Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне», дефиците лекарств и врачебном юморе
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадцати лет посвятил борьбе за человеческие жизни. В начале нулевых работал в легендарном Склифе, а в 2017 году возглавил один из крупнейших травмцентров региона. В самый разгар пандемии коронавируса стал руководить коллективом в две тысячи человек, при этом неся персональную ответственность за то, что происходит сразу в четырех лечебных учреждениях. Сегодняшний собеседник РЗН. инфо — главный врач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин.

Перед тем, как занять высокую должность, он более двадцати лет посвятил борьбе за человеческие жизни. В начале нулевых работал в легендарном Склифе, а в 2017 году возглавил один из крупнейших травмцентров региона. В самый разгар пандемии коронавируса стал руководить коллективом в две тысячи человек, при этом неся персональную ответственность за то, что происходит сразу в четырех лечебных учреждениях.

Сегодняшний собеседник РЗН. инфо — главный врач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин. Интервью с ним можно прочитать в нашем разделе «Публикации».