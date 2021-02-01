\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
-8°
Втр, 02
-8°
Срд, 03
-4°
ЦБ USD 75.51 -0.74 02/02
ЦБ EUR 91.54 -0.76 02/02
Нал. USD 75.45 / 77.36 16:50
Нал. EUR 91.25 / 91.89 16:50
Новости
Коронавирус
Публикации
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
10 446
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
10 223
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
15 104
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
22 987
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жертвами телефонных мошенников стали рязанские пенсионерка и агроном
Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и советовали рязанцам выполнить их рекомендации, чтобы якобы обезопасить сбережения. На деле же мошенники получали доступ к деньгам и воровали их.

Жертвами телефонных мошенников стали рязанские пенсионерка и агроном. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и советовали рязанцам выполнить их рекомендации, чтобы якобы обезопасить сбережения. На деле же мошенники получали доступ к деньгам и воровали их.

Со счета 66-летней пенсионерки пропали 130 тысяч рублей, с банковской карты 34-летнего рыбновского агронома — 500 тысяч. Кроме того, жертвой телефонных мошенников стала 49-летняя жительница Путятина. У нее украли 710 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к хищениям причастны разные люди.

Полицейские возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.