Жертвами телефонных мошенников стали рязанские пенсионерка и агроном

Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и советовали рязанцам выполнить их рекомендации, чтобы якобы обезопасить сбережения. На деле же мошенники получали доступ к деньгам и воровали их.

Жертвами телефонных мошенников стали рязанские пенсионерка и агроном. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и советовали рязанцам выполнить их рекомендации, чтобы якобы обезопасить сбережения. На деле же мошенники получали доступ к деньгам и воровали их.

Со счета 66-летней пенсионерки пропали 130 тысяч рублей, с банковской карты 34-летнего рыбновского агронома — 500 тысяч. Кроме того, жертвой телефонных мошенников стала 49-летняя жительница Путятина. У нее украли 710 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к хищениям причастны разные люди.

Полицейские возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.