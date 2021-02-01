Задержания на митингах в Рязани, ДТП и крупные пожары. Главные новости выходных, 30-31 января

В последние выходные января произошло много событий. Вспомним главные новости из информационного потока этих дней.

В последние выходные января произошло много событий. Вспомним главные новости из информационного потока этих дней.

Несанкционированные митинги и задержания

В Рязани в воскресенье, 31 января, прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. С утра в центр города подогнали автозаки и полицейские машины. Сначала митингующие собрались на площади Победы, спустя полчаса отправились в сторону площади Ленина. Всего было около 150 человек. Когда шествующие начали скандировать лозунги, полиция стала задерживать «заводящих». Всего было задержано около 40 человек.

Во время работы на митинге задержали корреспондента рязанского бюро «Новой газеты» Григория Кольцова. Позже он рассказал, что был свидетелем избиений некоторых протестующих силовиками. После задержания рязанского активиста Алексея Борисова избили в автозаке ОМОНовцы. Об этом рассказала жена Борисова. У него сломаны три ребра, отколот зуб. Борисов находится в больнице.

Пожары

В Рязанской области произошло несколько крупных пожаров. В селе Ключ Кораблинского района сгорел одноэтажный частный дом. Очаг возгорания находился на кухне, в районе газовой плиты. Хозяева спаслись: успели покинуть помещение, плотно закрыли окна и двери.

В Шиловском районе полностью сгорел кирпичный дом, в огне погиб человек.

В Рязани на улице Мервинской сгорели жилой дом, хозпостройка и автомобиль. Площадь пожара составила 125 кв. м. Никто не пострадал. По словам очевидцев, дом был очень ветхим, в нем жила одна пожилая женщина. Пожар мог случиться из-за старой проводки.

В Рязани жильцы дома вызвали пожарных из-за сильного дыма в доме на улице Интернациональной, 24. Причиной задымления оказались забытые на плите макароны. Пожар вовремя предотвратили.

Происшествия

Пассажирский автобус Москва — Рязань столкнулся с «ГАЗелью» на трассе М5. В результате происшествия водитель и 33-летний пассажир грузовика получили травмы. В автобусе ехали 25 пассажиров, из них никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.

В Путятинском районе «Лада Приора» столкнулась с грузовиком. В месте, где обгон запрещен, водитель легковушки решил обогнать попутный автомобиль, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Sсania.

В Рязани вечером в воскресенье, 31 января, правоохранители оцепили двор на улице Шевченко. Причиной стала бесхозная коробка с вещами.

В мире животных

В Окском заповеднике семь кабанят остались сиротами. О семье животных рассказала старший научный сотрудник Окского заповедника Надежда Панкова. Она показала кадры, полученные с помощью фотоловушек.

Врачи владимирской ветклиники вылечили самку удава, поступившую из Рязани. Раньше пресмыкающееся находилось в Рязани в неблагоприятных условиях, змея не ела с мая прошлого года. На голове у удава специалисты клиники обнаружили несколько гнойных воспалений.