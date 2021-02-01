Восьмилетний рязанец рассказал, как повредил позвоночник, катаясь на «ватрушке»

Этой зимой медики зафиксировали рекордное количество детских травм после катания на «ватрушках»: в сутки к ним обращаются до 25 человек. Чаще всего у пациентов диагностируют переломы рук и ног и повреждение позвоночника.

Восьмилетний рязанец рассказал ГТРК «Ока», как сломал позвоночник, катаясь на «ватрушке». Он лежит в ОДКБ имени Дмитриевой 20 дней. Врач запретил пациенту делать лишние движения: у ребенка кружится голова, плохо работают ноги.

Мальчик катался на необорудованной горке с друзьями и родителями. Первый раз он спустился на «ватрушке» удачно.

«Потом меня папа второй раз пустил только не туда, не в ту сторону. „Ватрушка“ застряла в кустах, а я полетел кубарем и сделал сальто два раза, наверное, — вспоминает ребенок. — Я потом не мог говорить долго. Дополз до ватрушки. У меня очень сильно болела спина».

Этой зимой медики зафиксировали рекордное количество детских травм после катания на «ватрушках»: в сутки к ним обращаются до 25 человек. Чаще всего у пациентов диагностируют переломы рук и ног и повреждение позвоночника.

Главврач ОДКБ имени Дмитриевой Инна Лебедева рассказала, что в больницу поступал ребенок с семью сломанными позвонками.

«Эти травмы могут дополняться другими повреждениями, тяжелыми повреждениями скелета. Часто у нас бывает сочетание с переломом бедра», — добавила она.

Чаще всего дети получают травмы на необорудованных горках. Больше всего рискуют те, кто катается на «ватрушке», привязанной к машине.