Власти объяснили высокий тариф на капремонт в Рязанской области

Власти ответили на возмущения рязанцев, которые заявили, что местный тариф на капремонт входит в тройку самых дорогих по стране. Объяснение от министерства ТЭК и ЖКХ опубликовали в соцсетях. Власти заявили, что тариф в размере 6 рублей за квадратный метр не повышался в течение четырех лет.

Власти ответили на возмущения рязанцев, которые заявили, что местный тариф на капремонт входит в тройку самых дорогих по стране. Объяснение от министерства ТЭК и ЖКХ опубликовали в соцсетях. Власти заявили, что тариф в размере 6 рублей за квадратный метр не повышался в течение четырех лет.

«Это не позволяло финансировать все необходимые виды работ. Поэтому с учетом их стоимости и в соответствии с „Методическими рекомендациями по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт“ его размер был увеличен (2018 год — 8,02 рублей, 2019 год — 11,65 рублей)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после роста тарифа «существенно расширилось количество выполняемых работ».

«Сравнивать регионы в этом вопросе не стоит: каждый субъект самостоятельно утверждает перечень работ и услуг в рамках программы», — подчеркнули в министерстве.