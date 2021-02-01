Соцсети: автобус Скопин-Москва попал в ДТП
Автобус Скопин-Москва попал в ДТП. Об этом сообщили в соцсетях в воскресенье, 31 января. Судя по фото, рейсовый автобус столкнулся с легковой машиной.
Автобус Скопин-Москва попал в ДТП. Об этом сообщили в соцсетях в воскресенье, 31 января.
Судя по фото, рейсовый автобус столкнулся с легковой машиной.
Подробности уточняются.
Напомним, 30 января под Рязанью пассажирский автобус столкнулся с «ГАЗелью».
25 декабря в Скопинском районе произошла смертельная авария с автобусом, ехавшим из Москвы в Волгоград. Жертвами аварии стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.