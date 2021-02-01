В Сасове осудили жителя Мордовии, ударившего приятеля ножом

Суд установил, что в мае 2020 года мужчина поссорился с другом из-за ревности: тот оказывал сожительнице злоумышленника знаки внимания. В итоге мужчина ударил приятеля ножом в бок.

В Сасове осудили жителя Мордовии, ударившего приятеля ножом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Суд установил, что в мае 2020 года мужчина поссорился с другом из-за ревности: тот оказывал сожительнице злоумышленника знаки внимания. В итоге мужчина ударил приятеля ножом в бок.

Пострадавший смог сбежать и обратиться за медпомощью.

33-летнего жителя Мордовии признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Суд учел раскаяние мужчины, наличие у него наград, полученных во время военной службы, а также непогашенной судимости за ранее совершенное тяжкое преступление и приговорил к трем с половиной годам колонии строго режима.