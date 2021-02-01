В Рязанской области продолжился спад заболеваемости ОРВИ
С 25 января по 1 февраля уровень заболеваемости оказался ниже эпидемического порога по области на 24,5%, по Рязани — на 20,3%. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
В Рязанской области продолжился спад заболеваемости ОРВИ. Об этом
С 25 января по 1 февраля уровень заболеваемости оказался ниже эпидемического порога по области на 24,5%, по Рязани — на 20,3%.
Среди заболевших 49,1% - дети.
Случаев гриппа в регионе не регистрировали.