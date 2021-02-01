Задержанная в Рязани банда сбывала фальшивые купюры в Подмосковье

Следствие установило, что злоумышленники перевозили и пытались реализовать 35 поддельных пятитысячных купюр. Они причастны к 13 фактам сбыта фальшивок в Рязани и подмосковном Клину. Все преступления совершены за неделю в конце января 2020 года.

Задержанная в Рязани банда сбывала фальшивые купюры в Подмосковье. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В конце января 2020 года полицейские совместно с коллегами из Москвы и сотрудниками регионального Управления ФСБ России при участии Росгвардии остановили в центре Рязани машину и задержали пятеро подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители соседних регионов, а также одного из государств Закавказья в возрасте от 30 до 66 лет. У каждого из мужчин при себе был нож.

Под обшивкой заднего сиденья внедорожника оперативники обнаружили 18 поддельных пятитысячных купюр, а в салоне — алкоголь, конфеты, продукты и букет цветов, предположительно, приобретенные на фальшивые деньги. Еще четыре поддельных банкноты изъяли у задержанных.

Следствие установило, что злоумышленники перевозили и пытались реализовать 35 поддельных пятитысячных купюр. Они причастны к 13 фактам сбыта фальшивок в Рязани и подмосковном Клину. Все преступления совершены за неделю в конце января 2020 года.

На злоумышленников завели дело по части 3 статьи 186 УК, его направили в суд.

Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.