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В Рязани водитель вытолкал детей из автобуса
В Рязани водитель вытолкал детей из автобуса №13. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила мать одной из школьниц.

В Рязани водитель вытолкал детей из автобуса №13. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила мать одной из школьниц.

«В автобусе было много людей, школьники зашли и стояли в середине. Они передавали проездные и им их вернули обратно. При выходе последнего ребенка водитель взял за руку (это была моя дочь, ей 10 лет) и сказал оплачивать проезд, она отказалась. Водитель начал угрожать ей и вытолкал толпу детей из автобуса. Вступились старшие. Ребенок испуган, у нее была красная рука», — рассказала женщина.

Она отметила, что уже написала жалобу в администрацию города.

В мэрии заявили, что специалисты управления транспорта свяжутся с заявителем для уточнения обстоятельств происшедшего.

«С водителя также будут взяты объяснения. По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении властей.