В Рязани «уклониста» от армии оштрафовали на 30 тысяч

Молодой человек состоит на воинском учете в военном комиссариате Октябрьского и Советского районов города. Он без уважительной причины не явился в комиссариат по врученной ему под подпись повестке.

В Рязани «уклониста» от армии оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

Молодой человек состоит на воинском учете в военном комиссариате Октябрьского и Советского районов города. Он без уважительной причины не явился в комиссариат по врученной ему под подпись повестке.

Юношу признали виновным по части 1 статьи 328 УК («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы») и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото Минобороны