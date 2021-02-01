В Рязани «уклониста» от армии оштрафовали на 30 тысяч
Молодой человек состоит на воинском учете в военном комиссариате Октябрьского и Советского районов города. Он без уважительной причины не явился в комиссариат по врученной ему под подпись повестке.
В Рязани «уклониста» от армии оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом
Молодой человек состоит на воинском учете в военном комиссариате Октябрьского и Советского районов города. Он без уважительной причины не явился в комиссариат по врученной ему под подпись повестке.
Юношу признали виновным по части 1 статьи 328 УК («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы») и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото Минобороны