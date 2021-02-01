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В Рязани прошел «Марафон зимнего плавания»
25-метровую прорубь сделали на пруду рядом со стадионом ЦСК. 35 марафонцев по очереди преодолевали дистанцию. Каждый должен был проплыть минимум 50 метров, от одного до другого края проруби, дальше — по желанию.

В субботу, 30 января, в Рязани прошел «Марафон зимнего плавания». Его посвятили 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщил региональный минспорт.

25-метровую прорубь сделали на пруду рядом со стадионом ЦСК. 35 марафонцев по очереди преодолевали дистанцию. Каждый должен был проплыть минимум 50 метров, от одного до другого края проруби, дальше — по желанию.

Перед погружением пловцы исполнили свой специальный гимн — песню рязанских моржей.

В общем зачете рязанцы проплыли 10 320 метров. В личном зачете самую длинную дистанцию преодолел морж-марафонец, участник клуба зимнего плавания и закаливания «Эврика» Александр Яшин (1500 метров).

По словам Яшина, моржевание приносит ему удовольствие, заряжает энергией и избавляет от болезней.

Сейчас в рязанском клубе моржей 120 человек. Они не прекращают заплывы, несмотря на пандемию.