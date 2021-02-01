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В Рязани поймали серийного взломщика квартир
В феврале 2020 года в полицию за один день обратились шестеро жителей соседних домов Московского района. Кто-то проник в их квартиры, взломав окна. При этом, из четырех квартир пропали ценные вещи.

В Рязани поймали серийного взломщика квартир на первых этажах домов. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В феврале 2020 года в полицию за один день обратились шестеро жителей соседних домов Московского района. Кто-то проник в их квартиры, взломав окна. При этом, из четырех квартир пропали ценные вещи.

Одна из пострадавших пояснила, что успела спугнуть злоумышленника. В момент взлома она была дома и сама открыла окно, которое при помощи монтировки пытался вскрыть неизвестный.

По описанию внешности подозреваемого нашли. Им оказался 31-летний гражданин закавказского государства. Следователи выяснили, что мужчина похитил кожаную куртку, наручные часы, золотые украшения, деньги, перфоратор, электрический триммер для бритья и другие предметы. Общий ущерб составил 58 тысяч рублей.

В одной из взломанных квартир он не успел найти ценные вещи, потому что услышал голоса в подъезде.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК и двум покушениям на кражу. Его направили в суд.