В России запретили мат в соцсетях

Отмечается, если администрация соцсети не сможет оценить противоправность контента, ей следует направить запрос в Роскомнадзор, который примет окончательное решение.

В понедельник, 1 февраля, в России вступили в силу изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно ним, администрация соцсетей обязана удалять сообщения с матом. Нарушителей могут оштрафовать.

Соцсетями будут считать сайты, которые отвечают ряду признаков. Один из них — суточная посещаемость свыше 500 тысяч россиян.

Отмечается, если администрация соцсети не сможет оценить противоправность контента, ей следует направить запрос в Роскомнадзор, который примет окончательное решение.