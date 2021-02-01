В России запретили мат в соцсетях
Отмечается, если администрация соцсети не сможет оценить противоправность контента, ей следует направить запрос в Роскомнадзор, который примет окончательное решение.
В понедельник, 1 февраля, в России
Соцсетями будут считать сайты, которые отвечают ряду признаков. Один из них — суточная посещаемость свыше 500 тысяч россиян.
Отмечается, если администрация соцсети не сможет оценить противоправность контента, ей следует направить запрос в Роскомнадзор, который примет окончательное решение.