В России выросли соцвыплаты

С понедельника, 1 февраля, в России выросли соцвыплаты. На 4,9% увеличилась ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предоставляемая Пенсионным фондом.

С понедельника, 1 февраля, в России выросли соцвыплаты. На 4,9% увеличилась ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предоставляемая Пенсионным фондом, передает РИА Новости.

ЕДВ получают 14,7 миллиона инвалидов, ветеранов боевых действий, Герои Советского Союза и России, Герои социалистического труда, а также те, кто подвергся радиации, передает РИА Новости.

Индексация коснулась входящего в ЕДВ набора соцуслуг, его стоимость в феврале вырастет до 1 211 рублей 66 копеек в месяц.

В наборе — лекарства и медизделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент — 933 рубля 25 копеек в месяц), путевки на санаторно-курортное лечение (144 рубля 37 копеек), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134 рубля 4 копейки).

Кроме того, до 6 424,98 рубля выросло пособие от ПФР на погребение. Ее выплачивают в том случае, если умерший пенсионер не работал.