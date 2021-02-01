В России проведут реформу профобразования

По словам первого заместителя министра просвещения Дмитрия Глушко, профобразование реформируют, чтобы «выпускники были достаточно конкурентоспособными на рынке труда». Замминистра отметил, что предприятиям нужны молодые специалисты не только с багажом знаний, но и опыта.

В России проведут реформу профобразования. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, передает РИА Новости.

По словам Глушко, профобразование реформируют, чтобы «выпускники были достаточно конкурентоспособными на рынке труда». Замминистра отметил, что предприятиям нужны молодые специалисты не только с багажом знаний, но и опыта.

«Во-первых, уже будучи первокурсником, студент может получать опыт, выполняя кейсы для бизнеса. А это уже идет в счет его профессионального опыта», — сказал Дмитрий Глушко.