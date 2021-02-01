\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
-8°
Втр, 02
-8°
Срд, 03
-4°
ЦБ USD 75.51 -0.74 02/02
ЦБ EUR 91.54 -0.76 02/02
Нал. USD 75.45 / 77.36 16:50
Нал. EUR 91.25 / 91.89 16:50
Новости
Коронавирус
Публикации
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
10 445
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
10 222
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
15 103
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
22 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России проведут реформу профобразования
По словам первого заместителя министра просвещения Дмитрия Глушко, профобразование реформируют, чтобы «выпускники были достаточно конкурентоспособными на рынке труда». Замминистра отметил, что предприятиям нужны молодые специалисты не только с багажом знаний, но и опыта.

В России проведут реформу профобразования. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, передает РИА Новости.

По словам Глушко, профобразование реформируют, чтобы «выпускники были достаточно конкурентоспособными на рынке труда». Замминистра отметил, что предприятиям нужны молодые специалисты не только с багажом знаний, но и опыта.

«Во-первых, уже будучи первокурсником, студент может получать опыт, выполняя кейсы для бизнеса. А это уже идет в счет его профессионального опыта», — сказал Дмитрий Глушко.