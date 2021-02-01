В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -14 градусов
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В ночь на вторник, 2 февраля, в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.
Ночью и в первой половине дня местами туман. На дорогах гололедица, местами снежный накат. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -14, -9 градусов, днем -9, -4 градусов.