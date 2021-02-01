В Минздраве рассказали, кого будут отправлять в вытрезвители

В Минздраве добавили, что решение о создании вытрезвителей принимают регионы. В некоторых они уже появились.

В Минздраве рассказали, кого будут отправлять в вытрезвители. В ведомстве уточнили, что в учреждениях не станут насильно держать людей, передает РИА Новости.

В восстанавливаемые вытрезвители будут попадать граждане, находящиеся в беспомощном состоянии, «обусловленном опьянением». Отмечается, что эти люди не должны нуждаться в медицинской помощи.

Правила работы вытрезвителей, включая виды оказываемой помощи, утвердят совместно Минздрав, МВД и Минтруд.

В Минздраве добавили, что решение о создании вытрезвителей принимают регионы. В некоторых они уже появились.