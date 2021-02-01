В «красных зонах» рязанских больниц занято более 500 коек
Состояние 75 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 371 пациента — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 55 рязанцев с коронавируса, из них 21 подключен к аппаратам ИВЛ.
В понедельник, 1 февраля, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что в «красных зонах» рязанских больниц занята 501 койка.
Состояние 75 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 371 пациента — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 55 рязанцев с коронавирусом, из них 21 подключен к аппаратам ИВЛ.