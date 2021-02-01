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В Ермишинском районе незаконно вырубили лес почти на 300 тысяч
Полицейские задержали «черного лесоруба». Им оказался 27-летний житель Ермиши. Он без разрешения спилил 21 сосну в местном лесничестве.

В Ермишинском районе незаконно вырубили лес почти на 300 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщило издательство «Пресса».

Полицейские задержали «черного лесоруба». Им оказался 27-летний житель Ермиши. Он без разрешения спилил 21 сосну в местном лесничестве.

Мужчину нашли благодаря очевидцам, запомнившим номера «УАЗика», на котором ездил злоумышленник. В его доме обнаружили бензопилу.

На ермишинца завели дело по части 3 статьи 260 УК («Незаконная рубка лесных насаждений»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Отмечается, что ущерб от незаконной рубки сосен составил 278 тысяч рублей.