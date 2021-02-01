В ДТП в Клепиковском районе пострадали три человека

Авария произошла в воскресенье, 31 января, в 16:00 на 162 километре дороги Касимов-Москва около деревни Тюрвищи. По предварительной информации, ехавший в столицу водитель автомобиля Renault Logan не учел дорожно-метеорологические условия, выбрал неправильную скорость и оказался на «встречке», где столкнулся с Lada Largus.