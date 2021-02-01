В ДТП в Клепиковском районе пострадал ребенок

Авария произошла в воскресенье, 31 января, примерно в 15:05 на 165 километре дороги Москва-Касимов. По предварительной информации, 42-летний москвич на Kia Rio ехал в столицу и не учел метеорологические условия и скорость движения.

В ДТП в Клепиковском районе пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 31 января, примерно в 15:05 на 165 километре дороги Москва-Касимов. По предварительной информации, 42-летний москвич на Kia Rio ехал в столицу и не учел метеорологические условия и скорость движения. Он выехал на «встречку» и столкнулся с Volkswagen Transporter. Вторая машина от удара съехала в кювет.

Травмы получили пассажиры Kia Rio — 39-летняя и шестилетний жители Касимовского района.

Отмечается, что ребенка перевозили в автокресле.