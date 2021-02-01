Умер рязанский спортсмен и тренер Константин Баринов

Баринов был легкоатлетом, а после окончания карьеры действующего спортсмена стал тренером в Манеже «Юность». Областной минспорт пригласил его на инструкторскую должность, Баринов курировал несколько направлений, в том числе профессиональные клубы по игровым видам спорта.

Умер рязанский спортсмен и тренер Константин Баринов. Об этом в субботу, 30 января, сообщили в группе «Автокросс Рязань».

Как пишут «Рязанские ведомости», Баринов был легкоатлетом, а после окончания карьеры действующего спортсмена стал тренером в Манеже «Юность». Областной минспорт пригласил его на инструкторскую должность, Баринов курировал несколько направлений, в том числе профессиональные клубы по игровым видам спорта. Кроме того, он выступал на турнирах по автоспорту в качестве гонщика. После ухода из минспорта тренировал воспитанников секции футбола спортшколы «Золотые купола».

Отмечается, что Баринов боролся с раком. Прощание с ним пройдет в 10:45 вторника, 2 февраля, в церкви Бориса и Глеба.