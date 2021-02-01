У одного из рязанских перевозчиков отобрали лицензию
Автомобили перевозчика без уважительной причины не выходили на маршрут в течение более чем трех дней подряд. Из-за этого мэрия лишила предпринимателя разрешения на перевозку.
У одного из рязанских перевозчиков отобрали лицензию. Речь идет об индивидуальном предпринимателе Захаркиной Ю.В., осуществлявшей перевозки по маршруту № 57аМ3 «улица Новоселов, 60 — Божатково»,
Автомобили перевозчика без уважительной причины не выходили на маршрут в течение более чем трех дней подряд. Из-за этого мэрия лишила предпринимателя разрешения на перевозку по маршруту №57аМ3.