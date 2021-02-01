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Сорокина оценила подготовку городских теплиц к посеву цветов и растений
В понедельник, 1 февраля, мэр Елена Сорокина посетила тепличное хозяйство в Рыбновском районе — одно из структурных подразделений Дирекции благоустройства. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

В понедельник, 1 февраля, мэр Елена Сорокина посетила тепличное хозяйство в Рыбновском районе — одно из структурных подразделений Дирекции благоустройства. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

Глава администрации обсудила со специалистами начало посева растений и ремонт второй секции теплиц. Она рассказала, что к посадке семян на рассаду уже приступили. Проводится тендер на закупку необходимых материалов: горшков, кассет, геотекстиля.

В 2021 году планируют высадить более 400 тысяч единиц рассады однолетних растений. Из многолетних культур намерены приобрести ирисы и хосты.

«Одна из задач, которая стоит перед этим участком Дирекции благоустройства, — развитие предпринимательской активности и переход на его самоокупаемость. Сейчас в теплицах производится выращивание на продажу цветочной, овощной рассады, плодово-ягодных кустарников, а также комнатных растений и многолетних травянистых культур», — отметила Сорокина.

По ее словам, обновление теплиц поможет изменить концепцию цветочного оформления города. При высадке клумб преимущественно будут использовать декоративно-лиственные растения.

«Мы обсудили со специалистами, как можно разнообразить цветочный дизайн городских пространств с помощью многоярусного вертикального озеленения, нестандартных декоративных форм, зеленых скульптур, оригинальных ковровых цветников», — добавила мэр.

Она также обратила внимание на озеленение городских окраин. «Необходимо продумать, как сделать наши микрорайоны ухоженнее, красивее и комфортнее», — сказала глава администрации.