Следком: пропавшая 15-летняя рязанка уже уходила из дома

Напомним, Катю Муравьеву разыскивают полиция, следком и волонтеры. В последний раз она объявлялась в районе площади Победы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

15-летняя Катя Муравьева, которая пропала в Рязани 8 января, раньше уже уходила из дома. Об этом «Комсомольской Правде» рассказал следователь-криминалист отдела криминалистики регионального СУ СК Сергей Личинин.

По его словам, девочка из благоприятной, среднестатистической семьи. С ней были определенные проблемы, как и со всеми подростками: не очень хорошо училась, иногда не приходила домой, но такого длительного отсутствия никогда не было.

Напомним, Катю Муравьеву разыскивают полиция, следком и волонтеры. В последний раз она объявлялась в районе площади Победы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».