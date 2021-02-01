Следком: пропавшая 15-летняя рязанка уже уходила из дома
Напомним, Катю Муравьеву разыскивают полиция, следком и волонтеры. В последний раз она объявлялась в районе площади Победы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
15-летняя Катя Муравьева, которая пропала в Рязани 8 января, раньше уже уходила из дома. Об этом «Комсомольской Правде» рассказал следователь-криминалист отдела криминалистики регионального СУ СК Сергей Личинин.
По его словам, девочка из благоприятной, среднестатистической семьи. С ней были определенные проблемы, как и со всеми подростками: не очень хорошо училась, иногда не приходила домой, но такого длительного отсутствия никогда не было.
Напомним, Катю Муравьеву разыскивают полиция, следком и волонтеры. В последний раз она объявлялась в районе площади Победы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».