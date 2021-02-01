Синоптики рассказали о погоде в феврале

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости о погоде в феврале. По его словам, в северной половине и центре европейской территории России температура должна быть в пределах нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости о погоде в феврале. По его словам, в северной половине и центре европейской территории России температура должна быть в пределах нормы.

В ЦФО прогнозируется избыток осадков.

Теплее обычного будет в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, на южном и центральном Урале, в южной половине Западной Сибири и на крайнем юге Красноярского края, а также в Магаданской области и на Чукотке.